Посольство России призывает США отказаться от искажения истории
Посольство России в Вашингтоне призывает Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста. Об этом говорится в сообщении дипломатов в соцсетях.
ТАСС обращает внимание, что посольство США в Венгрии начало отбор проектов и программ, объединенных общей темой — «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Американским и венгерским организациям и частным лицам предлагается к 1 июня направить заявки на участие в программе, из которых отобраны будут не более пяти. Авторы этих проектов получат от $ 2 тыс. до $ 25 тыс. на их реализацию.
От соискателей, согласно опубликованному на сайте американского посольства документу, требуется при составлении заявки «тщательно соблюдать инструкции». Так, среди прочего американская сторона требует, чтобы авторы проектов заострили внимание на историях, которые описывали бы «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».