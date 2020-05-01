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Посольство России призывает США отказаться от искажения истории

Посольство России призывает США отказаться от искажения истории

Посольство России в Вашингтоне призывает Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста. Об этом говорится в сообщении дипломатов в соцсетях.

«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», — говорится в сообщении.

ТАСС обращает внимание, что посольство США в Венгрии начало отбор проектов и программ, объединенных общей темой — «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Американским и венгерским организациям и частным лицам предлагается к 1 июня направить заявки на участие в программе, из которых отобраны будут не более пяти. Авторы этих проектов получат от $ 2 тыс. до $ 25 тыс. на их реализацию.

От соискателей, согласно опубликованному на сайте американского посольства документу, требуется при составлении заявки «тщательно соблюдать инструкции». Так, среди прочего американская сторона требует, чтобы авторы проектов заострили внимание на историях, которые описывали бы «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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