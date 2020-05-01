Президент Зеленский: Пик близок, начало смягчения карантина будет 11 мая

Алексей Вольцев

Карантинные меры на Украине будут смягчены через 10 дней, поскольку страна подошла к пику коронавирусной эпидемии. Об этом сегодня, 1 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

«До начала смягчения карантина осталось 10 дней. Должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации, — сказал он. — Впереди майские выходные, впереди — решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая».

Как следует из обращения, у властей Украины есть «четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться».

Зеленский также пообещал запустить антикризисную программу социальной защиты семей:

«После согласования с бюджетным комитетом Верховной рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц — предпринимателей смогут получить такую помощь. Размер выплаты — около 2 тыс. гривен (около $ 74) , программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены».

«И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро заработают. Но как быстро это произойдет, зависит только от вас», — сказал президент.

Как сообщало ИА Newstes , карантин на Украине был введен 17 марта. За минувшие сутки в стране диагностировали коронавирус у 455 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 10 861.

Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $ 150 млн на борьбу с коронавирусом и социальную помощь населению с низким уровнем доходов. Полученные средства планируется использовать в 2020—2022 годах.