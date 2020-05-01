Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Президент Зеленский: Пик близок, начало смягчения карантина будет 11 мая

Президент Зеленский: Пик близок, начало смягчения карантина будет 11 мая

Президент Зеленский: Пик близок, начало смягчения карантина будет 11 мая

Карантинные меры на Украине будут смягчены через 10 дней, поскольку страна подошла к пику коронавирусной эпидемии. Об этом сегодня, 1 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.

«До начала смягчения карантина осталось 10 дней. Должны понимать, что наша страна постепенно приближается к пику ситуации, — сказал он. — Впереди майские выходные, впереди — решающий шторм. Но я верю, что мы выдержим и пройдем его вместе. Празднуйте дома. И не забывайте, что смягчение карантина запланировано с 11 мая».

Как следует из обращения, у властей Украины есть «четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться».

Зеленский также пообещал запустить антикризисную программу социальной защиты семей:

«После согласования с бюджетным комитетом Верховной рады, которое, я уверен, обязательно произойдет, более 300 тыс. семей физических лиц — предпринимателей смогут получить такую помощь. Размер выплаты — около 2 тыс. гривен (около $ 74) , программа будет действовать на время карантина и один месяц после его отмены».
«И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро заработают. Но как быстро это произойдет, зависит только от вас», — сказал президент.

Как сообщало ИА Newstes , карантин на Украине был введен 17 марта. За минувшие сутки в стране диагностировали коронавирус у 455 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 10 861.

Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $ 150 млн на борьбу с коронавирусом и социальную помощь населению с низким уровнем доходов. Полученные средства планируется использовать в 2020—2022 годах.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Глава Миссии ООН: Правосудие за гибель людей в Одессе пока не свершилось
Глава Миссии ООН: Правосудие за гибель людей в Одессе пока
"Говорить о защите прав смешно": Facebook уличили в "тройных стандартах" по отношению к России
"Говорить о защите прав смешно": Facebook уличили в "тройных
КПРФ завершила "онлайн-маевку" призывами к добру и справедливости
КПРФ завершила "онлайн-маевку" призывами к добру и справедливости
У Мадонны нашли антитела к коронавирусу
У Мадонны нашли антитела к коронавирусу
Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным
Попова объяснила, почему снятие ограничений в регионах будет поэтапным
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации — видео
Проценко призвал не считать выход на плато показателем победы над коронавирусом
Проценко призвал не считать выход на плато показателем победы над
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США
Хорватия и Словения договорились об открытии общей границы
Хорватия и Словения договорились об открытии общей границы
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина
Познер прокомментировал версию об инсценировке заражения Мишустина

Топ на сегодня

Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Польше предрекли авторитарное будущее
Польше предрекли авторитарное будущее
Собянин назвал условие для продления проездных
Собянин назвал условие для продления проездных
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Что-то другое. В Киеве уточнили будущий "функционал" Саакашвили
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне нравится дружить гораздо больше, чем с девочками"
Настю Ивлееву раскритиковали за высказывание о дружбе: "С парнями мне

Еще по теме

Зеленский заявил о приближении Украины к пику эпидемии COVID-19
На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина
Ослабление карантина: Шмыгаль поручил разработать критерии работы объектов для открытия
Говорить об улучшении ситуации в Украине сможем после Пасхи, - Зеленский