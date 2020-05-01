Президент Зеленский: Пик близок, начало смягчения карантина будет 11 мая
Карантинные меры на Украине будут смягчены через 10 дней, поскольку страна подошла к пику коронавирусной эпидемии. Об этом сегодня, 1 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам.
Как следует из обращения, у властей Украины есть «четкий поэтапный план, по которому все постепенно будет открываться».
Зеленский также пообещал запустить антикризисную программу социальной защиты семей:
«И обязательно наступит этап, когда желаемые парки, кафе, кинотеатры и метро заработают. Но как быстро это произойдет, зависит только от вас», — сказал президент.
Как сообщало ИА Newstes , карантин на Украине был введен 17 марта. За минувшие сутки в стране диагностировали коронавирус у 455 человек, общее число заболевших с начала эпидемии достигло 10 861.
Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $ 150 млн на борьбу с коронавирусом и социальную помощь населению с низким уровнем доходов. Полученные средства планируется использовать в 2020—2022 годах.