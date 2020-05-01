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Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными традициями

Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными традициями

На прошлой неделе 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям отметили день рождения своего младшего сына — принцу Луи Кембриджскому исполнилось два года. В честь этого события родители опубликовали новые официальные портреты ребенка, ставшие символическим знаком того, что в жизни самого младшего члена семьи Кембриджей начинается новый этап.

Как рассказал изданию Us Weekly инсайдер, принц Луи скоро познакомится с новыми для себя семейными традициями. К примеру, он присоединится к брату и сестре, шестилетнему принцу Джорджу и четырехлетней принцессе Шарлотте, в новых играх и занятиях, а также будет участвовать в кулинарных экспериментах своей мамы. Герцогиня Кэтрин любит готовить и приобщает детей к этому занятию.


Принц Уильям с детьми

Она любит готовить вместе с Джорджем и Шарлоттой. И теперь, когда Луи исполнилось два года, он познакомится с гораздо большим количеством традиций своей семьи. У него уже была практика с мамой на кухне. Ему нравится готовить ужин вместе со старшими, — рассказал прессе источник в королевской семье.


Принц Луи

Во время самоизоляции, которую семья принца Уильяма проводит в загородном поместье в Норфолке, родители юных принцев и принцессы стараются увлечь их играми на свежем воздухе. Вдобавок герцог и герцогиня Кембриджские не забывают про официальные обязанности. Одну из общественных акций они поддержали вместе со всеми тремя детьми.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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