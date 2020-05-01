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Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность

Путин потребовал от правительства включиться в новую реальностьФото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства указал, что необходимо учитывать, в частности, изменения на рынках, в кооперационных связях, а также брать в расчет использование новых моделей ведения бизнеса и научные достижения. «Экстренные меры поддержки экономики должны вступить в силу в ближайшее время», — заключил президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что в стране готовится общенациональный план по восстановлению занятости и экономики. Предполагается, что это должно обеспечить возобновление деловой жизни в стране и оживить рынок труда. План подготовят к 25 мая.

На сегодняшний момент принято два пакета мер по спасению экономики, которая оказалась в кризисе из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Общая сумма помощи в рамках двух антикризисных пакетов мер составляет 2,1 триллиона.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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