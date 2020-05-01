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Распорядиться маткапиталом можно быстрее

Распорядиться маткапиталом можно быстрее

Тема: Какие законы вступают в силу


Новые, комфортные для родителей правила получения и распоряжения средствами материнского капитала начинают применять на практике: Пенсионный фонд внёс все нужные поправки в Административный регламент, которым руководствуются чиновники для оказания этих услуг. Соответствующее постановление Правления ПФР вступает в силу 1 мая.

Теперь рассмотрение заявлений о распоряжении средствами материнского капитала должно занимать у сотрудников ПФР не больше десяти дней (вместо привычных тридцати). О принятом решении чиновники должны сообщить уже на следующий день

А с нового года родителям даже не придётся подавать большую часть документов для этого — чиновники сами запросят всю нужную информацию в соответствующих ведомствах. Ответ на такой запрос органы власти должны будут предоставить в течение пяти дней. В случае задержки рассмотрение заявки на распоряжение средствами маткапитала может растянуться на двадцать дней.

Напомним, сейчас у семей появилось право потратить маткапитал на возведение жилого дома на садовом участке. Если для этого семья решить нанят строительную организацию, то ей нужно будет предоставить договор строительного подряда, сведения из разрешения на строительство или уведомления о планируемом строительстве, а также выписку из ЕГРН о праве собственности садового участка. Если семья собирается реконструировать свой садовый дом, то ей нужно будет предоставить также выписку из ЕГРН о праве на это строение.

Чтобы с помощью маткапитала компенсировать затраты на строительство или починку садового дома, то кроме выписок из ЕГРН нужно также предоставить справку от местного органа власти, подтверждающую проведение основных работ, а также реквизиты банковского счёта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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