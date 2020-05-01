Рианна снялась в новой коллекции своего бренда нижнего белья

Вадим Карасев

Как ни пытаются воззвать к совести Рианны ее поклонники, соскучившиеся по новым песням и альбомам, к этим мольбам фанатов звезда глуха: музыкальная карьера стоит на паузе, а все творческие силы 32-летняя артистка бросила на моду. Она активно занимается делами своего бренда Savage x Fenty и регулярно снимается в фотосессиях новых коллекций, выступая амбассадором своего любимого детища.

На днях в сети появилась новая кампания — на промоснимках Рианна позирует на террасе в черных полупрозрачных комплектах, демонстрируя подтянутую фигуру и многочисленные татуировки.





Съемка была приурочена к запуску лимитированной подарочной коробки, которая будет доступна только вип-членам клуба бренда (членство стоит около 50 долларов в месяц): все они получат посылку с экземплярами из новой летней коллекции.

Эта коллекция получила название "Неоновые огни" и была создана в сотрудничестве с дизайнером Адамом Сельманом. Вдохновением послужил образ райского острова с буйной зеленью, жарким солнцем и ласковым морем — отсылки к Барбадосу, где выросла Рианна, очевидны.













В коллекцию вошли бюстгальтеры кислотных оттенков, жизнерадостные кроп-топы и шорты, кружевные трусы и даже флоггеры.



