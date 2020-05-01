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Риск на 4,2 млрд. Минкомсвязь предлагает открыть книжные магазины

Риск на 4,2 млрд. Минкомсвязь предлагает открыть книжные магазины
В Минкомсвязи предложили возобновить работу книжных магазинов в мае-июне, соответствующее письмо направлено в правительство РФ, сообщает "Парламентская газета".

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин подтвердил, что данные предложения были направлены. Он отметил, ссылаясь на данные Российского книжного союза, что убытки издателей в марте – апреле уже составили около 1 млрд рублей, а убытки книжных магазинов – 3,2 млрд рублей, пишет издание "Ведомости".

Чиновник пояснил, что если книжные магазины не откроются к июню, то убытки отрасли вырастут до 4,2 млрд рублей.


сообщило, что в России утвердят перечень из 79 системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в числе которых есть несколько издательств.
# Россия
По материалам: ria.ru

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