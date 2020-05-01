Роспотребнадзор предупредил о второй волне коронавируса осенью

Вадим Карасев

Роспотребнадзор сообщил, что осенью стоит ждать второй волны коронавируса. По сообщениям надзорного органа, в летний период, когда жара и много солнца, вирус снизит свою активность, заражённых будет значительно меньше.

Но с приходом прохладной погоды и частых дождей коронавирус снова станет активным. Учитывая, что большинство населения выйдет на работу и учёбу, то стоит ждать второй волны заражения COVID-19. Вероятность развития такого сценария очень велика, - сообщили в Роспотребнадзоре. Также в ведомстве рекомендовали пока приостановить все плановые прививки, по крайней мере до конца эпидемии.

О том, что вторая волна заражения вполне возможна предупреждал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Читайте также: В Министерстве просвещения разъяснили сроки окончания учебного года