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Россия ответила на спонсирование США проектов о «советской тирании»

Россия ответила на спонсирование США проектов о «советской тирании»Фото: Эдуард Песов / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне ответило на спонсирование США проектов о «советской тирании» и уличило американскую сторону в искажении фактов о Второй мировой войне. Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

Российское посольство призвало американскую сторону отказаться от программ, направленных на искажение исторических фактов о решающем вкладе народов СССР в победу над нацизмом и прекращение Холокоста.

В дипмиссии указали, что посольство США в Будапеште начало отбирать проекты и программы, объединенные общей темой — «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе».

Американская сторона в свою очередь потребовала, чтобы в рамках программы авторы проектов заострили внимание на историях, которые описывали бы «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».

Так, США планируют выделить около 25 тысяч долларов на реализацию проектов: деньги можно потратить на создание короткометражных фильмов, проведение конференций и дискуссий. Заниматься проектами могут и венгры, и американцы, однако посольство все же предлагает Венгрии ригласить нескольких экспертов из США, поскольку именно они «помогут понять западные демократические принципы».

В документе утверждается, что программы также должны напомнить о важности вклада трансатлантического сообщества в победу над фашизмом. К участию хотят пригласить жителей Венгрии, рожденных после 1985 года.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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