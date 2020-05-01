Россия почти уже была на плато по коронавирусу — Скворцова

Анастасия Иванова

Исходя из опыта других стран, после выхода на плато по коронавирусу могут происходить колебания в числе заразившихся, заявила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она отметила, что Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», — сказала она.

Глава ФМБА напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты.

Ранее ИА Newstes сообщало, что за последнюю неделю в России наблюдается скачкообразный ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом, который колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч.

Как сообщил в комментарии изданию РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов, подобное явление может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.

Однако этот оптимистический прогноз не поддержал другой эксперт — инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев. По его мнению, скачки числа новых случаев коронавируса указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной.