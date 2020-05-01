Россия почти уже была на плато по коронавирусу — Скворцова
Исходя из опыта других стран, после выхода на плато по коронавирусу могут происходить колебания в числе заразившихся, заявила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Она отметила, что Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
Глава ФМБА напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты.
Ранее ИА Newstes сообщало, что за последнюю неделю в России наблюдается скачкообразный ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом, который колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч.
Как сообщил в комментарии изданию РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов, подобное явление может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.
Однако этот оптимистический прогноз не поддержал другой эксперт — инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев. По его мнению, скачки числа новых случаев коронавируса указывают на то, что ситуация в стране пока остается напряженной.