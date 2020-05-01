Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом

Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом

Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном ФордомКадр: «Зов предков»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом, основанный на одноименной повести американского писателя Джека Лондона. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильм расскажет историю Бэка, дружелюбного пса, вырванного из дома в Калифорнии в Аляску во времена золотой лихорадки в 1880-х и прибившегося к разочарованному в жизни бродяге-алкоголику, которого сыграл Харрисон Форд. Повесть Лондона, по мотивам которой снята лента, была опубликована в 1903 году. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть «Зов предков» 1 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает универсальную тренировку на все группы мышц из передачи «Фитнес против вируса». В 12:00 — коллекцию недавно вышедших фильмов, которые подходят для всей семьи.

Днем, в 14:00 онлайн-кинотеатр предлагает посмотреть подборку фильмов для любителей попкорна — коллекция собрана совместно с сервисом экспресс-доставки «Самокат», который будет развозить по Москве и Санкт-Петербургу фирменный попкорн Okko. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом медовика.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть трансляцию выступления исполнителя Александра Иванова и группы «Рондо». Онлайн-концерт под названием «Нам 35» покажут в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!». В 21:00 — балетный трагифарс
Андрея Кайдановского «Чай или кофе?» в рамках проекта «Точка пересечения». Постановка Кайдановского была номинирована на премию «Золотая маска», а газета «Коммерсантъ» назвала ее «выстрелом в десятку». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть «Зов предков».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон
Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон
"Ерунда". В Кремле отреагировали на слухи о "невозвращении" Мишустина
"Ерунда". В Кремле отреагировали на слухи о "невозвращении" Мишустина
Лолита Милявская развелась с пятым мужем
Лолита Милявская развелась с пятым мужем
Трамп задумал ввести пошлины на китайские товары из-за коронавируса
Трамп задумал ввести пошлины на китайские товары из-за коронавируса
96 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
96 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах
Курганские власти разрешили продажу алкоголя накануне 9 мая
Курганские власти разрешили продажу алкоголя накануне 9 мая
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Цены на нефть растут после вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Цены на нефть растут после вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным» Харрисоном Фордом
Россиян развлекут фильмами для любителей попкорна и «пьяным»
На 10 млн баррелей: страны ОПЕК+ начали сокращение нефтедобычи
На 10 млн баррелей: страны ОПЕК+ начали сокращение нефтедобычи
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 1 мая
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 1 мая

Топ на сегодня

ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
ЕР примет участие в подготовке плана по восстановлению доходов россиян
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
МККК увеличил раздачу продуктов питания в Донбассе
В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина
В Госдуме и Совфеде подвели итоги двух лет президентского срока Путина
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом

Еще по теме

Okko даст россиянам возможность увидеть похороны Сталина и концерт Лепса
Россиянам раскроют тайны глубочайшего места на Земле и заговор банкиров в Okko
Okko развлечет россиян мыслями Шнурова о Репине и самым противоречивым бандитом
Россиян в Okko развлекут новой картиной Pixar и комедией от автора «Паразитов»