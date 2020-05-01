Российское посольство обвинило США в переписывании истории

Лидия Мартынова

Посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от реализации псевдоисторических программ, направленных на переписывание истории победы в Великой Отечественной войне, после размещения условий одной из таких программ на сайте американской дипмиссии в Венгрии.

Ранее на сайте американского посольства в Венгрии было размещено описание конкурса на гранты госдепартамента, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне. В частности, потенциальным претендентам на деньги американского внешнеполитического ведомства предлагалось сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, "включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза".





"В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ", - говорится на странице посольства РФ в Facebook.