Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российское посольство обвинило США в переписывании истории

Российское посольство обвинило США в переписывании истории

Российское посольство обвинило США в переписывании истории
Посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от реализации псевдоисторических программ, направленных на переписывание истории победы в Великой Отечественной войне, после размещения условий одной из таких программ на сайте американской дипмиссии в Венгрии.

Ранее на сайте американского посольства в Венгрии было размещено описание конкурса на гранты госдепартамента, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне. В частности, потенциальным претендентам на деньги американского внешнеполитического ведомства предлагалось сконцентрироваться в том числе на историях конкретных людей и устных свидетельствах, "включая акты гуманизма и сопротивления, а также жестокости и сотрудничества в разгар Холокоста и Второй мировой войны, и под тиранией Советского Союза".


"В 75-ю годовщину Великой Победы госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ", - говорится на странице посольства РФ в Facebook.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными традициями
Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными
Российское посольство обвинило США в переписывании истории
Российское посольство обвинило США в переписывании истории
Стихи против вируса: в сети проходит литературный флешмоб
Стихи против вируса: в сети проходит литературный флешмоб
Ведьма вылечила режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару
Ведьма вылечила режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару
Суд обязал президента Бразилии раскрыть результаты тестов на COVID-19
Суд обязал президента Бразилии раскрыть результаты тестов на COVID-19
Экономике Европы предрекли скорый крах
Экономике Европы предрекли скорый крах
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
WADA завершило расследование по пробам 298 спортсменов из России
WADA завершило расследование по пробам 298 спортсменов из России
«Ваша Готівочка»: онлайн кредит Україна за 15 хвилин
«Ваша Готівочка»: онлайн кредит Україна за 15 хвилин
Умерла солистка группы «Фристайл»
Умерла солистка группы «Фристайл»
Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона
Эксперт рассказал, чем рискует владелец "серого" смартфона

Топ на сегодня

Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин
Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин
Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе
Песков объяснил значение заявления Путина и Трампа о встрече на Эльбе
Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом году
Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом
Россия избежала катастрофического развития ситуации с Covid-19 — Песков
Россия избежала катастрофического развития ситуации с Covid-19 —
Контроль за россиянами во время майских праздников в Москве усилят
Контроль за россиянами во время майских праздников в Москве усилят

Еще по теме

Россия ответила на спонсирование США проектов о «советской тирании»
Россия пригласила Трампа на юбилей Победы в Великой Отечественной войне
Лавров призвал бороться с попытками пересмотреть итоги Второй мировой
Володин: никто не подаст руку правителям, пытающимся пересмотреть историю