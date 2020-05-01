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Рубль вырос в апреле к доллару и евро более чем на 5%

Рубль вырос в апреле к доллару и евро более чем на 5%
Рубль вырос в апреле на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро, компенсировав около половины провала марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов четверга вырос на 1,39 рубля до 74,40 рубля, курс евро - на 2,06 рубля до уровня 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в апреле максимально поднимался до 79,38 рубля и минимально опускался до 72,60 рубля, евро – до 87,1 рубля и до 79,01 рубля, соответственно.

В марте доллар колебался в рамках 65,30 - 81,97 рубля, евро - 72,88-89,60 рубля.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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