Рыбаки сняли встречу с розовыми дельфинами

Вадим Карасев

В Таиланде рыбаки сняли на видео редчайших розовых дельфинов, с которыми встретились в Сиамском заливе.

Три особи амазонских речных дельфинов подплыли к рыболовам у острова Пханган, расположенного неподалеку от Самуи. По мнению ученых, животные стали чаще появляться в здешних местах из-за сокращения турпотока в связи с пандемией коронавируса.

Розовые дельфины считаются чудом природы. Они встречаются в водах Амазонки, Рио-де-Ла-Плата, Ганга, Инда, некоторых крупных реках Китая. Пресноводные дельфины рождаются серыми, но затем у некоторых из них меняется окрас на розовый. Чаще всего это происходит с самцами, тогда как самки остаются серыми. Некоторые зоологи считают, что розовыми самцы становятся вследствие ранений и затем используют окрас для привлечения самок.