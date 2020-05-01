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Рыбаки сняли встречу с розовыми дельфинами

Рыбаки сняли встречу с розовыми дельфинами

В Таиланде рыбаки сняли на видео редчайших розовых дельфинов, с которыми встретились в Сиамском заливе.

Три особи амазонских речных дельфинов подплыли к рыболовам у острова Пханган, расположенного неподалеку от Самуи. По мнению ученых, животные стали чаще появляться в здешних местах из-за сокращения турпотока в связи с пандемией коронавируса.

Розовые дельфины считаются чудом природы. Они встречаются в водах Амазонки, Рио-де-Ла-Плата, Ганга, Инда, некоторых крупных реках Китая. Пресноводные дельфины рождаются серыми, но затем у некоторых из них меняется окрас на розовый. Чаще всего это происходит с самцами, тогда как самки остаются серыми. Некоторые зоологи считают, что розовыми самцы становятся вследствие ранений и затем используют окрас для привлечения самок.

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По материалам: uposters.ru

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