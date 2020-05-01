"Сердце останавливается": освобожденный из плена украинец рассказал о пытках

Анастасия Иванова

Бывший заложник боевиков «ЛНР» Сергей, которого они задержали якобы за покушение на своего тогдашнего главаря Игоря Плотницкого, рассказал о постоянных избиениях в плену. Напомним, он вернулся в Украину в рамках обмена 16 апреля.

По его словам, избиения продолжались непрерывно в течение 3−4 дней. Чтобы не умер от шока, пленному оказывали некое подобие медицинской помощи. Мужчина признался, что ему до сих пор больно ходить и пожаловался на серьезные проблемы с сердцем.

Террористы обвиняли мужчину в том, что он «продал родину», на что он отвечал им, что его родина — это Украина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшие военнопленные, освобожденные в рамках обмена 16 апреля, вышли из обязательной обсервации. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что по результатам ПЛР-тестов инфицированных среди них не выявлено.