Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой

Алексей Вольцев

Недавно появилась информация, что Сергей Жигунов бросил жену и ушел к молодой журналистке. Также стало известно, что актер отсудил пока еще у нынешней супруги одну из квартир. Артист прервал молчание и прокомментировал слухи.

Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007-м пара рассталась, потому что артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя два года Сергей и Вера вновь сошлись. Однако недавно звезду «Моей прекрасной няни» стали замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит. Тогда же и появились слухи, что актер снова бросил 61-летнюю супругу и делит с ней имущество.

В личном блоге 57-летний артист решил ответить на различные домыслы и успокоить поклонников. «Поражают заголовки сегодня. Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет», — заявил Жигунов, намекнув, что действительно расстался с женой.

Пользователи Сети засыпали Сергея вопросами — они попросили актера дать более точную информацию о его личной жизни. «Вы опять разводитесь? Скажите, что это ложь!»; «Развод или нет — личное дело каждого. Когда захочет, тогда и скажет об этом»; «Сергей, вы сейчас с другой живете? Будьте счастливы!» — написали подписчики.

Известно, что сейчас Сергей Жигунов вместе с Викторией Ворожбит соблюдает режим самоизоляции в загородном доме. В социальных сетях возлюбленные делятся одинаковыми снимками из подмосковной усадьбы Абрамцево и показывают домашнего питомца — кота Самсона.

К слову, внимательные фанаты отметили, что любовница актера подозрительно похожа на Анастасию Заворотнюк. Как считают многие, журналистка специально копирует внешность «прекрасной няни», чтобы покрепче привязать к себе артиста.

Фото: Legion-Media