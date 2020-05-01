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Скворцова оценила действия регионов в борьбе с развитием эпидемии

Скворцова оценила действия регионов в борьбе с развитием эпидемии
Все регионы очень стараются, чтобы остановить развитие эпидемии коронавируса, Федеральное медико-биологическое агентство проверяет готовность своих учреждений на местах, и она высокая, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Я уверена в том, что все 85 регионов сейчас очень стараются сделать все возможное, чтобы ограничить развитие эпидемии", - сказала Скворцова в эфире Первого канала.

Она уточнила, что в ФМБА создали специальные мобильные группы, которые проверяют готовность организаций в рамках своей системы к приёму пациентов с коронавирусом. "Везде готовность очень высокая сейчас уже", - отметила Скворцова.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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