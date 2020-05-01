СМИ узнали: по мотивам книг Р. Л. Стайна "Ужастики" снимут новый сериал

Лидия Мартынова

СМИ узнали, что по мотивам книг "Ужастики" американского писателя Роберта Лоуренса Стайна студии Sony Pictures TV и Scholastic Entertainment снимут сериал, сообщает Deadline.

По информации издания, продюсировать проект будет Нил Х. Мориц, который работал над двумя полнометражными фильмами, основанными на этих романах: "Ужастики" (2015 год) и "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин" (2018 год).





"Мы очень рады сотрудничеству с Sony Pictures Television и Нилом Морицем, чтобы воплотить в жизнь эту историю и рассказать ее по-новому для современного поколения", — прокомментировала Айоль Луккезе, президент и директор по стратегическому развитию Scholastic Entertainment.

Актерский состав пока не назван.

Сериал "Мурашки" (тоже снят по мотивам книг Стайна), который выходил с 1995 по 1998 год, получал высокие оценки от телезрителей в течение всех четырех сезонов. В нем рассказывается о детях, которые попадают в жуткие и необычные ситуации и сталкиваются со сверхъестественными силами.