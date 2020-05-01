Снова нет. В России отреагировали на новые данные о смерти Ким Чен Ына

Лидия Мартынова

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев, который является руководителем депутатской группы дружбы с парламентом КНДР, не подтвердил вновь появившиеся в ряде СМИ сообщения о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщило РИА Новости.

"Я ее подтвердить не могу, официальной информации нет... Я отвечаю за группу дружбы, и с посольством общаюсь я. Если бы информация была, мне бы сказали", – сказал агентству Казбек Тайсаев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов о наличии подтвержденных сведений о кончине главы северокорейского государства также ответил отрицательно.

сообщило, как официальный Сеул оценил слухи о здоровье Ким Чен Ына.