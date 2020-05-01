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Снова почти сотня зараженных: на Буковине подтвердили 96 случаев COVID-19

Снова почти сотня зараженных: на Буковине подтвердили 96 случаев COVID-19

Пока в Ровно искали виновных во вспышке коронавируса в областной больнице, в Черновицкой области снова фиксировали новые случаи заражения коронавирусом.

Так, к вечеру четверга, 30 апреля, на Буковине официально были подтверждены еще 96 случаев заражения коронавирусом, из них 28 в Черновцах.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, общее количество инфицированных в области составляет 1667 человек.

12 буковинцев 30 апреля выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов.

Также глава ОГА сообщил о том, что за весь период областной лабораторный центр обработал 7027 ПЦР-тестов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 30 апреля, в Украине подтверждены 10 406 случаев COVID-19. Зафиксированы 261 случай с летальным исходом и 1238 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 111 859 тестов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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