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Собянин понадеялся на отсутствие пика коронавируса в Москве

Собянин понадеялся на отсутствие пика коронавируса в МосквеФото: Евгения Новоженина / Reuters

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом. Об этом он заявил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Когда у нас этот пик будет? Дай Бог, чтобы его не было вообще» — сказал градоначальник. По его словам, для преодоления пика необходимо, что заразилось 60 процентов населения, для столицы это почти семь миллионов человек.

Собянин предположил, что было бы проще дождаться появления вакцины и избежать пика заражения.

30 апреля Собянин заявил, что столица, возможно, вышла на пик эпидемии коронавируса. По его словам, прирост по пневмониям у пациентов с коронавирусом за неделю составляет примерно 70 процентов. В больницах находятся около 17 тысяч пациентов с коронавирусом в состоянии средней тяжести и тяжелом состоянии. «Мы вот даже не в середине пути, мы, на мой взгляд, в лучшем случае прошли четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания», — констатировал он.

По состоянию на 1 мая, в Москве зафиксировано 57 300 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки заразились 3 561 человек, умерли 47. В России выявлен 114 431 случай заражения, скончались 1 169.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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