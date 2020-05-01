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Способное достроить "Северный поток-2" судно достигло места укладки

Способное достроить "Северный поток-2" судно достигло места укладки
Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" приближается к датскому острову Борнхольм, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов Marine Traffic и Vesselfinder.

Корабль проходит исключительную экономическую зону Дании в Балтийском море, по дну которого проходит незавершенный газопровод "Северный поток-2".

Известно, что трубоукладчик находится в пути уже более 80 дней и ранее не раз изменял место назначения. Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.


США приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, практически сразу заявила о приостановке работы.

В конце апреля радио Sputnik сообщило, что трубоукладчик "Академик Черский" взял курс на Балтийское море.

# В мире
По материалам: ria.ru

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