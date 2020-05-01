Способное завершить "Северный поток — 2" судно подошло к месту укладки

Влада Некрасова

Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" приближается к датскому острову Борнхольм, следует из данных мониторинговых ресурсов Marine Traffic и Vesselfinder.

Судно находится в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море, по дну которого проходит недостроенный газопровод "Северный поток — 2".

Трубоукладчик находится в пути уже более 80 дней и ранее неоднократно менял место назначения. Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.

В декабре 2019 года глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявлял, что принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский" способен завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". На подготовку судна потребуется некоторое время, отмечал он.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.

Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2 и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.