Справиться со стрессом во время самоизоляции поможет стакан воды

Влада Некрасова

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Как победить негативные эмоции и преодолеть конфликты супругам, которые 24 часа вынуждены проводить в одной квартире, рассказывает психолог

В режиме 24/7 избежать конфликтов, как бы люди ни любили друг друга, невозможно, констатирует старший преподаватель психологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, семейный психолог Марина Жиронкина. Но научиться правильно из них выходить, не отдаляясь, а, наоборот, лучше понимая домочадцев, можно. О том, как предотвратить семейный скандал, эксперт рассказала «Парламентской газете».

Как работает техника «заземления»

Если в доме больше одного человека, неизбежно возникают конфликты, так как у всех нас разные желания и потребности, поясняет психолог. Особенно они обостряются, если члены семьи непривычно много времени проводят вместе, а к ограничениям на выход из дома прибавляется страх и тревога за близких.

Справиться со своими сильными чувствами и не выливать их на головы домочадцев поможет простой алгоритм действий. Во-первых, эксперт советует прислушаться к своим ощущениям и себе назвать то чувство, которое вы испытываете в данный момент: злость, обида, агрессия и так далее. После этого следует сфокусироваться на дыхании: четыре счёта — вдох, четыре — пауза, четыре — выдох.

Многим в таких ситуациях помогает «заземление». Для этого необходимо встать обеими ногами на твёрдую поверхность и почувствовать, что земля не ушла из-под ног, а по-прежнему крепко вас держит. Затем необходимо выпить воды. «Когда человеку плохо, у него высокий уровень гормона стресса. Выпив воды, он разбавляет эту концентрацию, и уровень переживаний снижается», — даёт научное объяснение этому явлению психолог.

Почему нельзя решать конфликт на пике

Разговаривать о проблеме с супругом или другими родственниками и искать пути выхода из неё психологи советуют только после всех этих манипуляций, когда страсти немного улягутся. Решать конфликт на его пике — не самая лучшая идея, подчёркивает Жиронкина.

Этого же принципа следует придерживаться и в случае конфликтных ситуаций с детьми. Если ребёнок капризничает или бьётся в истерике, нет смысла взывать к его логике, обращает внимание она. Самое лучшее, что могут сделать родители, — обнять его и назвать его эмоцию: «ты злишься, обижен, рассержен». Если ребёнок маленький, лучше говорить не про его чувства, а про желания: «Я знаю, ты хочешь смотреть мультики весь день». Малыш чувствует, что его понимают, а ситуацию вы обсудите с ним позднее, когда он успокоится.

Психологи выделяют пять основных способов решения конфликтов: избегание, уступка или приспособление, соперничество, компромисс и сотрудничество. Как можно догадаться, в первых трёх способах только одна сторона удовлетворена решением проблемы. Именно поэтому Марина Жиронкина советует достигать компромисса или сотрудничества. Компромисс — это когда члены семьи договариваются между собой, но при этом каждый в чём-то идёт на уступки, поясняет она. Самый эффективный, но в то же время наиболее трудозатратный способ — это сотрудничество, когда участники конфликта договариваются таким образом, чтобы интересы всех были соблюдены и каждый получил то, что он хочет.





Добиться этого сложно, но результат того стоит, утверждает психолог. Для начала всем участникам конфликта необходимо выслушать друг друга и высказаться самому. После этого психологи рекомендуют устроить мозговой штурм, когда предлагаются любые идеи разрешения противоречий. Если в обсуждении участвуют дети, очень важно принимать инициативы ребёнка, даже те из них, которые родителям кажутся совершенно абсурдными. Затем — выбрать наилучший вариант, который устроит всех, после чего — контролировать выполнение общепринятого решения.