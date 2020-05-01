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Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в США

Стало известно о 30-летнем кредите Малышевой на особняк в СШАЕлена МалышеваКадр: YouTube

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева купила дорогой особняк под Нью-Йорком в кредит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дом за 6,4 миллиона долларов в штате Нью-Джерси был приобретен в 2016 году. Из этой суммы 2,1 миллиона долларов (158 миллионов рублей) Малышева взяла в кредит со сроком погашения 30 лет. Таким образом, телеведущая должна будет внести последний платеж по кредиту, когда ей исполнится 85 лет, если не рассчитается досрочно.

Также, по данным Mash, Первый канал имеет задолженность перед Малышевой в размере 150 миллионов рублей, поскольку ведущая год не получает доходов за продакшен.

Ранее теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. По его словам, законодательство не запрещает телезвезде иметь недвижимость за границей.

Ролик о зарубежной недвижимости семьи Малышевой 29 апреля опубликовал блогер Алексей Навальный. По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов. Навальный ссылается на открытую отчетность, в которой значится, что с 2014 года Малышевым принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. В ролике утверждается, что квартиры, располагающиеся в одном доме, в сумме обошлись ведущей в 4,2 миллиона долларов, в настоящее время в них проживают сыновья ведущей.

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни. Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и неоднозначные оценки некоторых заболеваний.

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По материалам: lenta.ru

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