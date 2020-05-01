Стало известно об убытках российских звезд из-за коронавируса

Вадим Карасев

Филипп КиркоровФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Порталу Super.ru стало известно об убытках российских звезд из-за коронавируса.

«Индустрия несет огромные потери, ведь артисты на свои гонорары содержат еще массу людей, у многих большие вложения в новые шоу, договоренности вперед на год. У Филиппа Киркорова отменился тур по Прибалтике. Сергей Лазарев вернулся из тура по России домой. Такая ситуация абсолютно у всех», — рассказал организатор концертов Игорь Ковалев. Уточняется, что на фоне пандемии Киркоров потерял 50 миллионов рублей.

Певец и основатель лейбла Zhara Music Эмин Агаларов заявил, что для минимизации убытков отправил своих артистов работать над новой музыкой в студии. В связи с тем, что так поступают многие компании, директор дуэта HammAli & Navai Ульяна Поченко предположила, что осенью музыкальный рынок будет перенасыщен новым контентом. «При этом всех ждут недосборы, ведь у населения не будет лишних денег и желания тратиться, как раньше», — пояснила она.

Ожидается, что уменьшатся и доходы музыкантов от стриминга. «Точных результатов пока нет, но есть мнение, что количество платных подписок снизится либо перестанет расти. Соответственно, это повлияет на доходы от стриминга», — заявил исполнитель Artik.

7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас