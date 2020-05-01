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Степаненко раскрыла подробности развода с Петросяном

Степаненко раскрыла подробности развода с ПетросяномЕлена СтепаненкоФото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Телеведущая Елена Степаненко во время передачи «Еще не вечер» раскрыла подробности развода с юмористом Евгением Петросяном. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

67-летняя артистка считает, что можно было избежать скандалов по поводу разделения имущества. Она сказала, что изначально договорилась с супругом, что все будет поделено поровну, однако позднее между ними начались ссоры. «Я согласилась: "Хорошо — напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую — сюда!" Как пошел ор! Как? Что? Почему?» — поделилась Степаненко.

Она посоветовала мужчинам сразу говорить женам о появлении в их жизни других женщин. По ее словам, если чувства в браке остыли, то «настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти».

Информация о разводе юмористов появилась в августе 2018-го. В ноябре того же года Степаненко официально развелась с Петросяном. По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой в начале декабря 2019 года, а в марте 2020-го у пары родился ребенок.

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По материалам: lenta.ru

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