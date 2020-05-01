Стихи против вируса: в сети проходит литературный флешмоб

Алексей Вольцев

Российский литературный портал Стихи.ру запустил флешмоб "Стихи против вируса", в котором участвуют люди разных профессий: писатели, актеры, телеведущие, врачи из разных регионов страны и зарубежья, рассказал РИА Новости устроитель акции Владек Дарман.





"Нужно на камеру прочитать любое стихотворение и выложить видео в социальных сетях: Инстаграме, Ютьюбе или Вконтакте, с хештегом #СтихиПротивВируса. Ваш ролик попадет на страницу акции stihivir.ru", — пояснил он.

Произведение может быть собственного сочинения или любимого поэта. Главное – чтобы оно было позитивным и жизнеутверждающим.

За неделю в акции приняли участие тысячи человек. Среди них – телеведущий, актер Сергей Майоров, писатель Александр Снегирев, оперная певица, солистка Большого театра Екатерина Щербаченко.





"Стихи для нашего флешмоба читают практически во всех регионах России: от Дальнего Востока до Калининграда. Мы не планировали, но акция получилась международной – видео шлют и из-за рубежа, русскоязычные жители Израиля, Казахстана и других стран", — отметил Дарман.