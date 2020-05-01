Суд арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области

Влада Некрасова

Городской суд ЗАТО города Лесного арестовал по обвинению во взятке Владислава Русакова, бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, сообщает в пятницу Свердловский облсуд.

"Городской суд ЗАТО города Лесной арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Органами предварительного расследования он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Мера пресечения избрана по 27 июня 2020 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - говорится в сообщении.