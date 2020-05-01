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Суд обязал президента Бразилии раскрыть результаты тестов на COVID-19

Суд обязал президента Бразилии раскрыть результаты тестов на COVID-19
Суд в Бразилии постановил, что президент страны Жаир Болсонару должен в течение 48 часов обнародовать результаты пройденных им тестов на коронавирус, сообщает портал G1.

Решение суда, которое предусматривает штраф в размере 5 тысяч реалов (911 долларов) за каждый день неисполнения, было вынесено в ответ на петицию в официальном бюллетене штата Сан-Паулу.

Федеральный судья в Сан-Паулу Ана Лусия Петри Бетти отметила, что речь идет "о результатах всех тестов, которые сдавал президент".


США в сопровождении делегации,  более 20 членов которой затем заболели коронавирусом.  Президент сделал несколько тестов. Он всегда отрицал, что был заражен и заявлял, что его слово значит больше, чем "какая-то бумага".

В случае положительного результата тестов, президент, который не соблюдал самоизоляцию и активно общался на улице со своими сторонниками, может быть привлечен к ответственности, достаточной для вынесения импичмента.

В Бразилии выявлено более 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции, скончались почти шесть тысяч человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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