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Температура на окраине Пекина достигла рекордных 36 градусов

Температура на окраине Пекина достигла рекордных 36 градусов
Температура воздуха в Пекине в пятницу поднялась в среднем до плюс 33 градусов Цельсия, а в населенном пункте Чжайтан района Мэньтоугоу на западе китайской столицы выросла до 36 градусов - это рекордный для этой местности показатель за последние 45 лет, говорится в сообщении метеорологического управления Китая.

Сообщается, что в 14.06 по местному времени (9.06 мск) температура в Чжайтане достигла 36 градусов Цельсия, не только превысив климатическую норму, но и установив новый рекорд с начала мая 1975 года.

С 1 по 5 мая в Китае официальные нерабочие праздничные дни. Ожидается, что после отмены многих ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса, жители Китая отправятся в недолгие путешествия по стране. При этом погода в Пекине 1 и 2 мая будет не особо благоприятна для прогулок, так как вместе с жарой в город пришел и сильный смог, только в воскресенье ожидается небольшой дождь.

# В мире
По материалам: ria.ru

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