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Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией

Токаев рассказал о внимании к союзническим отношениям с Россией
Казахстан в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Многовекторность, сбалансированность, конструктивизм – вот основополагающие принципы нашей внешней политики. И такая внешняя политика, на мой взгляд, наилучшим образом соответствует геополитическому статусу нашей страны. Ее географическому расположению в конце концов. Но в рамках этого внешнеполитического курса мы уделяем первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией. Для нас это принципиальный момент", - сказал Токаев в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

# Россия
По материалам: ria.ru

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