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Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон

Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похоронФото: Globallookpress.com

В перечень товаров первой необходимости предложили внести новые изделия. Об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе государства Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

В числе нововведений оказались, например, товары для похорон, детская одежда, печатные издания, семена, рассада, средства связи (сим-карты и мобильные телефоны), канцтовары и автозапчасти. Кроме того, Титов предлагает разрешить работать «большинству организаций и индивидуальных предпринимателей при полном выполнении санитарно-эпидемиологических норм».

Сейчас в перечне непродовольственных товаров значатся, в том числе, антисептики для рук, спички, автомобильный бензин и товары для животных.

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, общее число инфицированных превышает 106 тысяч человек.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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