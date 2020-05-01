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Трамп отреагировал на обвинения в адрес Байдена в сексуальных домогательствах

Трамп отреагировал на обвинения в адрес Байдена в сексуальных домогательствахДональд ТрампФото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения в адрес его соперника, кандидата от Демократической партии на пост главы государства Джо Байдена в сексуальных домогательствах. Он прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

По мнению американского лидера, бывший вице-президент США должен ответить на прензиии. «Это могут быть ложные обвинения, я знаю все о ложных обвинениях. (...) Я не знаю, я не могу говорить за Байдена», — сказал Трамп.

Ранее самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес, комментируя обвинения в адрес Байдена, заявила, что говорить о таких вещах законно и необходимо. Она также подчеркнула, что недопустимо игнорировать сообщения о сексуальном насилии.

Об обвинениях Тары Рид стало известно в середине апреля. Бывшая помощница Байдена заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте своей маме, подруге, брату и бывшей коллеге.

В 2016 году сразу одиннадцать женщин обвинили Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Он назвал обвинения сфабрикованными в интересах его соперницы на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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