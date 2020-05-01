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Трамп задумал ввести пошлины на китайские товары из-за коронавируса

Трамп задумал ввести пошлины на китайские товары из-за коронавирусаФото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп задумал ввести пошлины на китайские товары из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Ему был задан вопрос, способно ли правительство США отказаться от выполнения своих долговых обязательств перед Китаем в качестве «наказания за коронавирус». Трамп отметил, что это можно будет сделать другим способом: ради получения большего объема денежных средств можно ввести пошлины.

Трамп напомнил, что Китай является держателем долговых обязательств США на сумму порядка одного триллиона долларов. Он признал, что, если «начинать играть в эти игры», отказываться от части долга, то ни к чему хорошему такая политика не приведет.

Американский президент призвал защищать «незыблемость и важность» доллара и выразил мнение, что доллар является самой главной валютой в мировой истории. Он также намекнул, что у США есть и другие варианты действий. «Вы говорите: "Мы должны вам определенную сумму денег, но мы ее не отдадим"», — сказал Трамп.

Администрация США, по данным американск СМИ, приступила к изучению возможности использования против Китая различных мер в связи с пандемией. По данным газеты The Washington Post, среди таких рассматриваемых мер был назван в том числе отказ от части долговых обязательств перед Китаем, попытки ограничения его суверенного иммунитета с целью подачи исков в американских судах и введение санкций.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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