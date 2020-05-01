Трамп заявил, что его бывший советник сможет вернуться в администрацию

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн будет оправдан, и допустил его возвращение в администрацию.

В среду в СМИ появились материалы, согласно которым, агенты ФБР использовали контакты бывшего советника президента США Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком лишь как повод для его увольнения в 2017 году. Согласно опубликованным записям, агенты ФБР задавались вопросом, какова их цель в отношении Флинна и обсуждали то, как заставить его лгать, чтобы затем поймать на лжи.

"Я думаю, что он будет полностью оправдан так или иначе. И, конечно, он сможет вернуться. Он немало настрадался", - сказал он в пятницу журналистам.

Ранее в середине марта президент США заявил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника по национальной безопасности.

Флинн был назначен советником Трампа в январе 2017 года. Вскоре после этого ФБР начало расследование его контактов с Кисляком. В начале февраля Флинн был вынужден уйти в отставку в связи с тем, что "неверно информировал" администрацию об этих беседах. Судебный процесс над экс-советником, который обвиняется в даче ложных показаний ФБР, продолжается до сих пор.