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Триллер "Спутник" обогнал "Лед 2" по просмотрам в онлайн-кинотеатре

Триллер "Спутник" обогнал "Лед 2" по просмотрам в онлайн-кинотеатре
Триллер "Спутник" занял первое место в рейтинге по просмотрам российского кино в онлайн-кинотеатре Wink за пятую неделю самоизоляции (20-26 апреля). Таким образом ему удалось обогнать драму "Лед 2", которая возглавляла этот список последние три недели, говорится в сообщении "Ростелекома" (владеет сервисом).


"На прошлой неделе состоялось уникальное событие для российского рынка — впервые премьера фильма прошла на онлайн-платформах раньше, чем в кинотеатрах", — уточняется в материале. — Работа режиссера Егора Абраменко с сильным актерским составом (Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук) стремительно взлетела на первое место в своей категории".

В первую пятерку также вошли картины: "Громкая связь", "Союз спасения" и "Последний богатырь". Среди российских сериалов первые строчки заняли "ИП Пирогова", "Отель Элеон", "Корни", "Молодежка" и "Миша портит все".


Самыми просматриваемыми мультфильмами стали "Холодное сердце 2", "Маша и Медведь", "Вперед", "Фиксики" и "Буренка Даша".


Из зарубежных лент зрителям больше всего понравились"Соник в кино", "Плохие парни навсегда", "Под водой", "Бладшот" и "Маяк", а из многосерийных проектов: "Мир Дикого Запада", "Блудный сын", "Друзья", "Беги" и "Аббатство Даунтон".

В отдельный рейтинг видеосервис вынес контент, связанный с образованием, развитием и культурой. Первую строчку в нем занял онлайн-концерт группы "Алиса", состоявшийся 24 апреля (он собрал более 550 тысяч зрителей). Второе место у шоу "Тимати, запись живого концерта в проекте WinkLive 17 апреля", за ним следует "Полина Гагарина, запись живого концерта в проекте WinkLive 10 апреля", "Лицей. Школьная программа" (онлайн-уроки для 5–11 классов)", "Тренировки с Бадюком".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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