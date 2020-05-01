У Михаила Мишустина обнаружили коронавирус
У премьер-министра России Михаила Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции. Теперь Мишустин вынужден соблюдать режим самоизоляции, а исполняющим обязанности премьера предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег,
— объявил Мишустин.
Михаил Мишустин
Владимир Путин поддержал кандидатуру Андрея Белоусова, назначив его исполняющим обязанности премьера, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Мишустин обратился к россиянам с призывом соблюдать режим самоизоляции в течение майских праздников.
Впереди майские праздники, и я прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения,
— сказал он.