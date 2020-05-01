Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Михаила Мишустина обнаружили коронавирус

У Михаила Мишустина обнаружили коронавирус

У премьер-министра России Михаила Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину в ходе видеоконференции. Теперь Мишустин вынужден соблюдать режим самоизоляции, а исполняющим обязанности премьера предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег,

— объявил Мишустин.

Михаил Мишустин

Владимир Путин поддержал кандидатуру Андрея Белоусова, назначив его исполняющим обязанности премьера, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Мишустин обратился к россиянам с призывом соблюдать режим самоизоляции в течение майских праздников.

Впереди майские праздники, и я прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения,

— сказал он.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Пользователи российской соцсети рассказали о праздниках на самоизоляции
Пользователи российской соцсети рассказали о праздниках на
Всем безработным россиянам предложили назначить максимальные выплаты
Всем безработным россиянам предложили назначить максимальные выплаты
В Сети появился рейтинг самых дорогих эскортниц среди звезд
В Сети появился рейтинг самых дорогих эскортниц среди звезд
Мишустин сообщил о заражении коронавирусом
Мишустин сообщил о заражении коронавирусом
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Стало известно об убытках российских звезд из-за коронавируса
Стало известно об убытках российских звезд из-за коронавируса
Новая украинская Рада хочет сильнее надавить на Россию
Новая украинская Рада хочет сильнее надавить на Россию
Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
Белоусов приступил к исполнению обязанностей премьер-министра РФ
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Посольство России призывает США отказаться от искажения истории
Посольство России призывает США отказаться от искажения истории
Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными традициями
Принц Луи готовится к знакомству с новыми для себя семейными
Российское посольство обвинило США в переписывании истории
Российское посольство обвинило США в переписывании истории

Топ на сегодня

Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин
Песков: нынешняя социальная ситуация тревожит и президента, и кабмин
Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом году
Исследование: россияне все еще надеются на отдых за границей в этом
Контроль за россиянами во время майских праздников в Москве усилят
Контроль за россиянами во время майских праздников в Москве усилят
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
МИД Германии призвал обеспечить доступ миссии ОБСЕ по всей Украине
США преодолели страшный рубеж в 60 тыс. умерших от Covid-19
США преодолели страшный рубеж в 60 тыс. умерших от Covid-19

Еще по теме

Исполнять обязанности премьера будет Белоусов
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Михаил Мишустин, уходя на лечение от Covid-19, призвал россиян быть дома
Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус