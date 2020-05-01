Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл "секрет" русских

Алексей Вольцев

Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.

"Русские купаются в ледяной воде, голыми руками идут на медведя. Они бесстрашны и искусны в бою. Даже без профессиональной подготовки русский солдат имеет преимущество среди других — он будет сражаться до самой смерти", — отмечается в материале.