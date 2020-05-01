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Украина ввела пошлины на российский уголь

Украина ввела пошлины на российский угольФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украина ввела пошлины в размере 65 процентов на импорт угля из России для защиты внутреннего рынка, пишет РИА Новости.

По информации украинского Госстата, на Россию в 2019 году приходилось 58 процентов всех поставок каменного угля и антрацита на Украину. В общей сложности Киев импортировал угля на 2,8 миллиарда долларов. В январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину превышала 61 процент.

Президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском совещании работников угольной отрасли ранее заявлял, что сейчас импорт в этой отрасли невозможен. Он отметил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, был выработан механизм, который устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок.

Украинские власти в течение нескольких лет ведут политику ограничений в отношении российских товаров. В частности, в июле прошлого года Киев ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. В феврале было принято решение ввести пошлину в размере 50,09 процента на импорт ряда товаров из российской стали.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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