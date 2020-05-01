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Украина ввела спецпошлины на импорт угля из России

Украина ввела спецпошлины на импорт угля из России
Украина в пятницу ввела спецпошлины в размере 65% на импорт угля из РФ для защиты внутреннего рынка, однако такое решение, по мнению экспертов, может привести к полному прекращению импорта угля из РФ.

По данным украинского Госстата, доля РФ в поставках каменного угля и антрацита на Украину в 2019 году составляла более 58%. Всего Украина импортировала угля на 2,8 миллиарда долларов. В январе и феврале 2020 года доля России в поставках энергетического угля на Украину составляла более 61%.

Новые спецпошлины

Власти Украины несколько лет ведут политику ограничений в отношении российских товаров. Кабинет министров Украины 17 июля 2019 года ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. С 1 октября 2019 года пошлины на дизельное топливо составляют 4%, на сжиженный газ – 3%.


Денис Шмыгаль.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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