Украинке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки, все-таки удалось вернуться домой (фото)
Анастасия Зинченко, которая стала героем новостей в Украине после отказа эвакуироваться из зараженного китайского Уханя, все-таки вернулась на родину.
В своем Instagram девушка поделилась фото, на котором она позирует со своим шпицем у городской ротонды родного Херсона.
Историю своего возвращения она пообещала рассказать позднее, а пока сообщила, что «наслаждается оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой».
В комментариях соотечественники порадовались за девушку, назвав ее «нашей Настей».
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в его распоряжении имеются доказательства прямой связи между лабораторий Института вирусологии в Ухане и появлением нового коронавируса, и пригрозил Пекину санкциями.Сделайте "ФАКТЫ"
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