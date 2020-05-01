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Украинке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки, все-таки удалось вернуться домой (фото)

Украинке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки, все-таки удалось вернуться домой (фото)

Анастасия Зинченко, которая стала героем новостей в Украине после отказа эвакуироваться из зараженного китайского Уханя, все-таки вернулась на родину.

В своем Instagram девушка поделилась фото, на котором она позирует со своим шпицем у городской ротонды родного Херсона.

Историю своего возвращения она пообещала рассказать позднее, а пока сообщила, что «наслаждается оливье, шашлыками, пловом и селедкой под шубой».

В комментариях соотечественники порадовались за девушку, назвав ее «нашей Настей».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в его распоряжении имеются доказательства прямой связи между лабораторий Института вирусологии в Ухане и появлением нового коронавируса, и пригрозил Пекину санкциями.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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