«Умолял пустить меня к ней»: Андрей Разин нашел виновных в смерти Нины Кирсо

Влада Некрасова

Летом 2018-го у Нины Кирсо случился инсульт, после которого она впала в кому. У певицы были некоторые улучшения в состоянии, но коварная болезнь все же взяла вверх. Вчера легендарной солистки группы «Фристайл» не стало. О ее смерти сообщила сестра.

Коллеги и поклонники Нины выражают слова соболезнования ее близким. Многие из них в шоке от трагедии. По этому поводу высказался продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который был близко знаком с Кирсо.

«Сегодня, накануне 1 мая, в Полтаве не стало солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо. Я виню в этом непосредственно украинские власти, которые не допускали к ней артистов, не давали возможность перевести ей деньги. Ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский не обращали никакого внимания на все мои просьбы. Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь. Но эти бездушные люди этого не сделали», — поделился он трагическим известием в личном блоге.

Сейчас Разин обеспокоен состоянием близких певицы — супруга и детей, которым приходится тяжелее всего...

«Царствие небесное этой прекрасной артистке. Российский и украинский шоу-бизнес понес огромную утрату. Светлая память Нинуле. Я приношу искренние соболезнования сыну, мужу и всем близким родственникам Нины по поводу ее кончины», — заключил продюсер.

К его словам присоединились пользователи Сети. «Скорбим. Прекрасная женщина, энергичная, жизнерадостная! Светлая память ей!»; «Бог забирает только лучших. Сил и терпения близким Ниночки!»; «Какой же она красивой была! Ну как же так?» — сетуют некоторые.

Фото: Facebook