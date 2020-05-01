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Уткин ответил на угрозы Соловьева

Уткин ответил на угрозы СоловьеваВасилий УткинКадр: Василий Уткин / YouTube

Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева и призывы «озираться по сторонам». В своем обращении к ведущему на YouTube он также назвал Соловьева фашистом.

Уткин подчеркнул, что не испытывает страха перед ведущим. «Ты угрожаешь, чтобы я боялся? Да у меня две дырки в спине от заточки. Я совершенно точно знаю, что ты только на это и можешь быть способен», — заметил комментатор. Он также пояснил, что не собирается обращаться в МВД из-за высказываний Соловьева о расправе на улице. «Заявления в полицию пишут на людей, а ты — субстанция. Поэтому, конечно, я не буду этого делать», — объяснил он свое решение.

При этом Уткин напомнил, что Соловьев входит в Общественный совет при МВД России. «Хочу обратиться к медийным менеджерам, членам этого совета: Маргарите Симоньян, Владимиру Сунгоркину, Дмитрию Муратову. А как вы относитесь к тому, что ваш сочлен позволяет себе такие слова?» Спортивный журналист предложил создать для Соловьева в организации должность ответственного секретаря. «Нравится, Вова? Ты будешь называться ОтС ОС (ответственный секретарь Общественного совета — прим. «Ленты.ру») при МВД».

Комментатор рассказал, что в его работе случаются обиды и конфликты, но он ходит по улицам города без охраны, в отличие от Соловьева. «А ты, ты, официальный голос пропаганды, человек, который, наверное, думает, что популярен и уважаем, ходишь с двумя охранниками по Москве. Чего же ты боишься?» — спросил он у ведущего. Уткин заключил, что на самом деле опасения оправданы, так как ведущий «России 1» положительно относится к итальянскому диктатору Бенито Муссолини. «Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной», — резюмировал автор обращения.

24 апреля Соловьев пригрозил Уткину физической расправой, заявив, что если окажется с ним рядом, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину». Уткин заметил в ответ, что при встрече с «мерзкой карлицей» будет «держать руки за спиной», а также предрек ведущему инсульт.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым начался 12 апреля. Соловьев назвал комментатора психически больным человеком за возмущение действиями российских властей в период коронавируса. Словесная перепалка продолжилась в Twitter, где оппоненты обменялись постами с критикой друг друга. Вскоре Уткин вызвал Соловьева на словесный баттл, но ведущий от поединка отказался, а позже осыпал оскорблениями оппонента в видеоэфире.

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По материалам: lenta.ru

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