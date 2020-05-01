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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке БабкинойНадежда БабкинаФото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.

«Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой, не ведется. Коронавирус вылечили, осталось разобраться с пневмонией», — заявили в медицинском учреждении. Собеседник издания рассказал, что певица пока не может ходить, но ест уже самостоятельно.

По его словам, Бабкина испытывает слабость и находится в стандартной палате под строгим контролем медиков.

28 апреля возлюбленный Бабкиной Евгений Гор сообщил, что скоро ее выпишут из больницы, и утверждал, что она отправится домой уже через семь-десять дней.

6 апреля артистка попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждают, что у звезды двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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