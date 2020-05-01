В двух регионах пресекли сбыт незарегистрированных аппаратов ИВЛ

Вадим Карасев

Сотрудники правоохранительных органов во время обысков изъяли 1500 просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на территории Свердловской и Костромской областей.

По данным полиции, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями ФСБ России пресекли деятельность группы, которую подозревают в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Подозреваемые предлагали купить у них оборудование, произведенное в 1999-2000 годах. Срок годности этих ИВЛ истек около 15 лет назад. "В ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "мошенничество". Задержаны семеро подозреваемых. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а пятеро их предполагаемых сообщников находятся под домашним арестом.

