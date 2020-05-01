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В Китае журналиста приговорили к тюрьме за нападки на партию и коррупцию

В Китае журналиста приговорили к тюрьме за нападки на партию и коррупцию
Китайский блогер и журналист, который писал для многих государственных СМИ, был приговорен к 15 годам лишения свободы за нападки на партию и судебную систему, вымогательство и взятки, говорится на сайте суда городского округа Гуйян провинции Хунань.

"Ответчик Чэнь Цзежэнь приговорен к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 7,01 миллиона юаней (около 1 миллиона долларов) за провоцирование скандалов, вымогательство и шантаж, незаконную предпринимательскую деятельность, дачу взяток", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с 2015 года Чэнь Цзежэнь под ником Wangluo Da V публиковал в сети негативную или ложную информацию, злонамерено спекулировал на различных делах, осуществлял нападки и клеветал на партию, правительство и судебную систему, инициировал скандалы, занимался шантажом и вымогательством.


Помимо прочего, он под видом предоставления услуг юридической консультации публиковал ложную информацию в блогах в различных соцсетях, включая WeChat.

# В мире
По материалам: ria.ru

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