В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего два дня назад

Влада Некрасова

Трелетний мальчик, пропавший в селе Большое Долженково Курской области, утонул в реке неподалеку от дома. Следов насильственной смерти не выявлено. Об этом сегодня, 1 мая, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Курской области.

«Нашли тело ребенка в реке, в 300 м от дома. Видимых телесных повреждений нет», — сказали в СУ СКР.

Как сообщало ИА Newstes , 29 апреля около полудня ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. В поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, ГУ МЧС, поискового отряда «Лиза Алерт» и добровольцы. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве.