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В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус, говорится в сообщении. Общее число скончавшихся с коронавирусом в столице выросло до 695.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что Москва избежит пика заражения коронавирусом. По его словам, для преодоления пика необходимо, что заразилось 60 процентов населения, для столицы это почти семь миллионов человек.

За последние сутки в России выявили 7933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349).

Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч. Всего в мире насчитывается более 3,3 миллионов случаев заражения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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