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В Полтаве парень запрыгнул на поезд: его убило током на глазах у друга

В Полтаве парень запрыгнул на поезд: его убило током на глазах у друга

Трагический случай произошел 30 апреля в Полтаве — от разряда в 27 тысяч вольт на станции Полтава-Киевская погиб 22-летний парень, оказавшийся на товарном вагоне. Ранее на железнодорожной станции Казатин в Винницкой области погиб 23-летний житель Тернополя, фанат футбольного клуба «Нива».

Подробности смертельного ЧП в Полтаве «ФАКТАМ» рассказала начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко:

— Около полуночи два экстремала пришли на Решетиловский путепровод, под которым проходит железная дорога и, дождавшись товарняка, замедлившего движение перед станцией, прыгнули на крышу крытого вагона и легли на нее. Через несколько минут поезд остановился на пятом пути, и молодые люди начали спускаться вниз. Один из них поднялся в полный рост и тут же попал в электрическую дугу напряжением 27 тысяч вольт, получив смертельный разряд. На нем загорелась одежда. Его шокированный друг ползком спустился на платформу и сообщил о случившемся сотрудникам железнодорожной станции. Те вызвали спасателей. Но спасать было некого…

О подробностях трагедии полиции рассказал выживший друг погибшего. Чтобы снять тело с вагона, пришлось обесточивать контактную сеть.

«Молодежи хочется экстрима — результат получен», «А могли бы на спортплощадке в футбол, например, играть», — пишут пользователи интернета в обсуждениях трагедии, выражая соболезнование родителям погибшего.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за карантина в Украине запретили пользоваться стадионами и спортплощадками.

Впрочем, опасные игры на железной дороге и ранее уносили жизни. Так, год назад под Харьковом от удара током на электричке погиб подросток.

Читайте также: «Парню в тоннеле оторвало голову»: «зацеперы» рассказали «ФАКТАМ», чем опасно их хобби (фото, видео)

Фото Управление ГСЧС в Полтавской области

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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